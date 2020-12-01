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Армия Азербайджана вошла в последний район Нагорного Карабаха

Азербайджан взял под контроль Лачинский район, последний из трех районов, которые должны занять военные по условиям трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

 
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Военные Азербайджана ранее заняли Кельбаджарский и Агдамский районы
Военные Азербайджана ранее заняли Кельбаджарский и Агдамский районы
Фото: ЕРА

Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район в соответствии с соглашением о прекращении войны. Об этом сообщили ночью 1 декабря в министерстве обороны страны.

На видео ведомства видно, как колонна военной техники, в том числе танк с азербайджанским флагом, движется по ночной дороге.

ВИДЕО
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район", – сообщили в минобороны.

Военные опубликовали видео поднятия азербайджанского флага на одном из зданий в занятом районе.

ВИДЕО
Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Это последний из трех районов, которые должны занять азербайджанские военные согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджан уже занял Кельбаджарский и Агдамский районы. 

По условиям этого заявления Армения должна была до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а до 1 декабря – Лачинский район. Армения обращалась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

Кроме этого, заявление предусматривает развертывание миротворческого контингента РФ в количестве 1960 военнослужащих вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

По состоянию на 16 ноября Россия отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими миротворцами. СМИ писали, что российские миротворцы разместили реактивные системы залпового огня "Град" в наземном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом. 

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Пашинян говорил, что решение подписать заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Теги: армия, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, перемирие, артиллерия, войска, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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