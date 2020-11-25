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Алиев призвал не беспокоиться за христианские храмы в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что западные лидеры не имеют права говорить о христианских храмах в Нагорном Карабахе, так как сами разжигают "исламофобские чувства и закрывают глаза на осквернение исламских святынь".

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Алиев: Все храмы, находящиеся на нашей территории, наше историческое наследие
Алиев: Все храмы, находящиеся на нашей территории, – наше историческое наследие
Фото: EPA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров не беспокоиться по поводу христианских храмов в Нагорном Карабахе, так как они являются "историческим наследием" страны. Об этом он заявил 23 ноября во время посещения Агдама, говорится на сайте президента.

Алиев отметил, что после окончания войны в Карабахе некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, что станет с христианскими храмами на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

"Выражают обеспокоенность и в беседе со мной, и в официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, разжигающие исламофобские чувства, закрывающие глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывающие тех, кто их оскверняет. Они не имеют права говорить об этом, это во-первых. Во-вторых, все храмы, находящиеся на нашей территории, – наше историческое наследие", – отметил он.

Вопрос о христианских храмах в Нагорном Карабахе в середине октября поднимал президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Пашинян, Алиев и Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Большинство населения Армении исповедует христианство, большинство азербайджанцев – сторонники ислама.

Теги: Владимир Путин, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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