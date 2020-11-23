В Карабахе после взрыва мины погиб азербайджанский военный, ранения получил российский миротворец

Российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста работают над поиском тел погибших в Тертерском районе Нагорного Карабаха. Сегодня в районе населенного пункта Мадагиз несколько человек подорвались на мине.

В Карабахе, в зоне, где шли боевые действия, сейчас ведется поиск тел погибших Фото: ЕРА

В Нагорном Карабахе на мине подорвался российский офицер-миротворец, он ранен. В результате инцидента также погиб азербайджанский военный, ранения получили четыре сотрудника министерства по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ.

Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз.

Пострадавший российский военный доставлен в Баку, угрозы его жизни нет, о состоянии здоровья других раненых не сообщается.

По данным агентства, в Тертерском районе работала совместная группа по поиску тел погибших. В составе группы были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

По его условиям Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидался вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массово бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджана. Некоторые при этом поджигали свои дома.