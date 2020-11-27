ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш заявил, что в ОРДЛО очень тяжелая ситуация с коронавирусом

На оккупированных территориях Донбасса "власти" не могут обеспечить помощь населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса из-за нехватки кадров, медикаментов и тяжелой экономической ситуации. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, журналист Сергей Гармаш.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гармаш: Впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей
Гармаш: Впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей
Фото: radiosvoboda

На оккупированных боевиками территориях Донбасса тяжелая ситуация с борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом в комментарии изданию Guildhall заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, журналист Сергей Гармаш.

"По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше 9[%], при том, что средняя в мире 5,6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить", – отметил Гармаш. 

По его словам, в ОРДЛО серьезная проблема с медикаментами, потому что даже те, у кого есть деньги, не могут купить себе лекарства в Украине.

"При этом они еще и закрыли контрольные пункты въезда-выезда, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы открыли КПВВ именно для этого. Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – отметил журналист.

Он добавил, что на оккупированных территориях существует дефицит кадров, потому что в России зарплата медиков намного больше. Кроме того, сама РФ нуждается в кадрах в связи с пандемией, потому медики выезжают туда с оккупированных территорий.

"Это большая проблема, о которой многие не говорят и серьезно ее недооценивают. Медицинская система на оккупированных территориях не может адекватно отреагировать на пандемию. Даже локдаун в "ДНР" и "ЛНР" себе позволить не могут, так как они не являются государством и никакой международной помощи им не предоставят, а если будет локдаун, то там вообще все остановится. Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь", – резюмировал Гармаш.

По данным "минздрава ДНР", по состоянию на утро 27 ноября на не подконтрольной украинскому правительству территории зарегистрировано 10 478 подтвержденных случаев СOVID-19. По данным "минздрава ЛНР" – 1770 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: медицина, Донбасс, лекарства, Сергей Гармаш, ДНР, медики, ЛНР, ОРДЛО, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
"Талантище!". Седокова показала своего мужа в работе
"Талантище!". Седокова показала своего мужа в работе
  "Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
  "Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS