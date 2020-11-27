Гармаш заявил, что в ОРДЛО очень тяжелая ситуация с коронавирусом

На оккупированных территориях Донбасса "власти" не могут обеспечить помощь населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса из-за нехватки кадров, медикаментов и тяжелой экономической ситуации. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, журналист Сергей Гармаш.

На оккупированных боевиками территориях Донбасса тяжелая ситуация с борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом в комментарии изданию Guildhall заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, журналист Сергей Гармаш.

"По моей информации, ситуация очень тяжелая. Даже по той статистике, которую дают в "ДНР" и "ЛНР", и которой, безусловно, нельзя верить, ситуация у них хуже, чем средняя в мире. Смертность больше 9[%], при том, что средняя в мире 5,6, то есть реальные масштабы мы можем себе только представить", – отметил Гармаш.

По его словам, в ОРДЛО серьезная проблема с медикаментами, потому что даже те, у кого есть деньги, не могут купить себе лекарства в Украине.

"При этом они еще и закрыли контрольные пункты въезда-выезда, чтобы люди не могли выехать и купить себе лекарства, хотя мы открыли КПВВ именно для этого. Такое впечатление, что россияне специально усугубляют ситуацию, пытаясь уменьшить количество людей, которых необходимо субсидировать на оккупированных территориях пенсиями и другими выплатами", – отметил журналист.

Он добавил, что на оккупированных территориях существует дефицит кадров, потому что в России зарплата медиков намного больше. Кроме того, сама РФ нуждается в кадрах в связи с пандемией, потому медики выезжают туда с оккупированных территорий.

"Это большая проблема, о которой многие не говорят и серьезно ее недооценивают. Медицинская система на оккупированных территориях не может адекватно отреагировать на пандемию. Даже локдаун в "ДНР" и "ЛНР" себе позволить не могут, так как они не являются государством и никакой международной помощи им не предоставят, а если будет локдаун, то там вообще все остановится. Экономическая ситуация также способствует тому, что людям на нормальном уровне помочь не могут. Нужно требовать открытия КПВВ, чтобы люди могли получить помощь", – резюмировал Гармаш.

По данным "минздрава ДНР", по состоянию на утро 27 ноября на не подконтрольной украинскому правительству территории зарегистрировано 10 478 подтвержденных случаев СOVID-19. По данным "минздрава ЛНР" – 1770 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.