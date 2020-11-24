Больше половины украинцев поддерживают изоляцию ОРДЛО до момента деоккупации – опрос

Больше половины украинцев поддерживают изоляцию ОРДЛО до момента деоккупации. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
51% опрошенных заявили, что поддержали бы на референдуме официальное признание оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей до восстановления контроля над этими территориями со стороны Украины.
23,9% респондентов поддержали бы предоставление ОРДЛО особого статуса, амнистию участникам сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.
Еще 25,1% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.