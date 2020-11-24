Больше половины украинцев поддерживают изоляцию ОРДЛО до момента деоккупации – опрос

Почти 24% украинцев считают, что оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей нужно предоставить особый статус. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Больше половины украинцев поддерживают изоляцию ОРДЛО до момента деоккупации. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 ноября результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

51% опрошенных заявили, что поддержали бы на референдуме официальное признание оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей до восстановления контроля над этими территориями со стороны Украины.

23,9% респондентов поддержали бы предоставление ОРДЛО особого статуса, амнистию участникам сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

Еще 25,1% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 16–22 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Опрошен был 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.