"Укрзалізниця" два года закупала некачественные российские запчасти, которые ввозили в Украину через ОРДЛО – СБУ

Некачественные запчасти из РФ поставлялись региональному филиалу "Укрзалізниці" – "Львовской железной дороге", сообщает Служба безопасности Украины.

В СБУ считают, что через коррупционную схему могли финансироваться террористические организации "ДНР" и "ЛНР" Фото: ssu.gov.ua

"Укрзалізниця" в течение 2019–2020 годов закупала российские запчасти, которые ввозили в Украину через оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, некачественные запчасти поставлялись региональному филиалу "Укрзалізниці" – "Львовской железной дороге". Злоумышленники наладили поставки запчастей к локомотивам, среди которых были и непригодные для использования.

Оперативники спецслужбы установили, что схема работала два года. Ее организаторы – коммерсанты, которые действовали при содействии должностных лиц регионального филиала.

Согласно заключению экспертов, фигуранты не только нанесли существенный экономический ущерб "Укрзалізниці", но и создавали реальные угрозы для возникновения чрезвычайных происшествий на железной дороге.

Помимо этого, в СБУ считают, что через коррупционную схему могли финансироваться террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" и в офисах коммерческих структур – поставщиков.