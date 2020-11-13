Россия в ОРДЛО вербуют "миротворцев" для Нагорного Карабаха – украинская разведка

В Минобороны Украины сообщили, что оккупационные администрации в ОРДЛО по распоряжению кураторов из РФ пытаются ускорить процесс принудительной паспортизации населения на оккупированной территории Донбасса.

Россия на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей вербует граждан с российскими паспортами в "миротворческие подразделения" для Нагорного Карабаха. Об этом 13 ноября сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых миротворческих подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", – говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что оккупационные администрации в ОРДЛО по распоряжению кураторов из РФ пытаются ускорить процесс принудительной паспортизации населения на оккупированной территории Донбасса.

Как отметили в оборонном ведомстве, наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях так называемых "1-го и 2-го армейских корпусов" российско-оккупационных войск. Процесс оформления паспортов российское командование держит на особом контроле.

Помимо этого, оккупанты рассматривают возможность введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих украинский паспорт, и предоставления им статуса "иностранного гражданина". В частности, предполагается лишить их "избирательного права", а также возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.