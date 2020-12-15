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Продление действия закона об особом статусе ОРДЛО будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает, что в случае не продления действия закона об особом статусе ОРДЛО РФ обвинила бы Украину в срыве мирного плана разрешения конфликта.

Действие закона об особом статусе Донбасса продлено до 31 декабря 2021 года
Действие закона об особом статусе Донбасса продлено до 31 декабря 2021 года
Фото: depositphotos.com

Украинская делегация в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает, что продление действия закона об особом статусе ОРДЛО будет способствовать разрешению конфликта. Об этом говорится в сообщении делегации в Telegram.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями", – считают в ТКГ.

В делегации также отметили, что если бы данный закон не был продлен и утратил силу, это могло бы привести к обвинениям со стороны РФ в срыве мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе и "подорвало" бы переговорный процесс.

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект  №4467 о продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Действие закона об особом статусе Донбасса продлено до 31 декабря 2021 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний раз Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, боевики, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
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