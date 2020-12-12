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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – делегация в ТКГ

По данным украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, состояние украинских военных, получивших сегодня ранения, оценивают как удовлетворительное.

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Утром 12 декабря двое украинских военных получили "легкие вторичные" ранения на Донбассе, сообщила в Facebook пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. 

В релизе сказано, что речь идет о военнослужащих одной из механизированных бригад.

"Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным, в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются", – сообщили в делегации. 

О том, как и где военные получили ранения, не уточняется, но сказано, что о случившемся проинформировали ОБСЕ, а наблюдательная группа украинской стороны в Специальном центре по контролю и координации проводит верификацию события. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/158730062704079

В штабе операции Объединенных сил пока не информируют об инциденте. В утренней сводке по состоянию на 7.00 сообщалось, что режим тишины с начала суток сохранялся

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Украина, военные, раненые, ВСУ, военнослужащий, режим тишины, ранение, ООС, ТКГ
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