Минветеранов создаст Книгу памяти добровольцев – защитников Украины

Министерство по делам ветеранов объявило о сборе ходатайств для внесения сведений в Книгу памяти добровольцев.

Министерство по делам ветеранов приняло решение о создании Книги памяти добровольцев – защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Министерство начало сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений в Книгу памяти, их рассмотрит специальная комиссия. В книгу будут внесены данные о добровольцах, погибших в результате непосредственного соприкосновения с противником или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с выполнением боевых задач в районах и в период проведения АТО/ООС, сказано в релизе.

Экспертная группа министерства начала сбор ходатайств и заявлений о внесении сведений о погибших добровольцах в Книгу памяти, которые будет рассматривать соответствующая комиссия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в марте 2019 года сообщил в Facebook, что с 2014-го по 2018 год почти 170 тыс. добровольцев заключили контракты с ВСУ.