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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 декабря боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, все восемь нарушений боевиками режима прекращения огня зафиксированы в Донецкой области.

Украинские военные в ответ не стреляли
Украинские военные в ответ не стреляли
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

10 декабря на Донбассе боевики восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня, все случаи зафиксированы в Донецкой области. Об этом в утренней сводке 11 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"10 декабря российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности наших бригад недалеко от населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а возле Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Перемирие боевики также нарушали в районе Старогнатовки (использовали стрелковое оружие) и трижды (с применением ручных противотанковых гранатометов) – в пригороде Авдеевки, отметили в пресс-центре.

"Огневые провокации противника не несли угрозы украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подчеркнули в штабе ООС.

С утра 11 декабря боевики огневой активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/295064161925801/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, перемирие, Авдеевка, гранатомет, Водяное, Лебединское, обстрелы, Старогнатовка, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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