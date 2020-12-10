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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Луганской области учения с боевой стрельбой

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете отметила, что 9 декабря в 65 км от Луганска на не подконтрольной правительству Украины территории прошли военные учения.

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ОБСЕ зафиксировала 45 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета
ОБСЕ зафиксировала 45 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета
Фото: depositphotos.com

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня к юго-востоку от Депрерадовки, в 65 км к западу от Луганска. Об этом сказано в отчете миссии за 9 декабря.

По данным наблюдателей, были произведены выстрелы и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"Эти нарушения оценены как учения с боевой стрельбой, проходившие в пределах зоны безопасности в нарушение решения трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены", – отмечено в сообщении.

За 8 декабря наблюдательная миссия в Луганской области не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, военные учения, перемирие, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе
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