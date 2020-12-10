ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

9 декабря боевики на Донбассе девять раз нарушали перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, огневую активность боевики проявляли только в Донецкой области.

Украинские военные ответный огонь не открывали
Украинские военные ответный огонь не открывали
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

9 декабря на Донбассе боевики девять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 10 декабря проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"9 декабря в районах ответственности наших бригад зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. (...) Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в районе Талаковки боевики "трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", возле Водяного "провоцировали" из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки "еще и из автоматического станкового гранатомета" (АГС).

Украинские военные также сбили беспилотник, который использовался боевиками "для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное".

"Также наши защитники выявили факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенных пунктов Водяное и Луганское. У последнего противник совершил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования. О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ", – отметили в штабе ООС.

С утра 10 декабря на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия.

"Враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Марьинки. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/665787067428413/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донбасс, провокации, боевики, Марьинка, перемирие, Авдеевка, беспилотники, Талаковка, гранатомет, Водяное, Луганское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП с его участием. Рассказал о личном горе
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП с его участием. Рассказал о личном горе
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS