Украина показала, что заинтересована в мире на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей – Зеленский

Через год поле нормандского саммита по урегулированию конфликта на Донбассе, который прошел в Париже, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи лидеров "Нормандской четверки".

Украина показала всему миру, что заинтересована в достижении мира на Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину после проведения саммита "Нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и – главное – жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", – цитирует его пресс-служба главы государства.

Наиболее ощутимых результатов в переговорном процессе по достижению мира на Донбассе можно достичь на саммите лидеров "Нормандской четверки", подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что украинские власти готовы к новому этапу разведения сил и средств на Донбассе и очередному раунду освобождения удерживаемых лиц. Также вспомнил о режиме прекращения огня, который, по его словам, "в целом продолжается" с 27 июля.

Глава государства считает, что Киев способен "выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории".

"Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", – подчеркнул президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский уверен, что войну удастся завершить за время его каденции.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Украина настаивает на проведении саммита "Нормандской четверки" до конца 2020 года, но, по данным СМИ, в Кремле не планируют такую встречу в ближайшее время.

Как объяснял вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, Зеленский сказал, что дает себе год на реализацию сценария, прописанного в Минских соглашениях.

Если урегулировать конфликт на Донбассе не удастся с помощью переговоров в Минске, Украина "будет менять тактику", заявил президент. В декабре 2019-го Зеленский сказал, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое", отметил он.

9 декабря, по истечению этого срока в один год, советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что Зеленский решил отказаться от плана Б, а глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук – что работа над документом ведется, хотя его пока и нет.