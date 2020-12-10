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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацсовет проверит телеканал "Наш" после эфира с представителем боевиков "ЛНР"

В эфире украинского телеканала "Наш" 4 декабря появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, который принимает участие в переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Мирошник обвинял Украину в несоблюдении договоренностей, обстрелах оккупированного Донбасса и нежелании идти на компромиссы на переговорах. После эфира Служба безопасности Украины и некоторые граждане страны обратились к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Передача с Мирошником прошла 4 декабря
Передача с Мирошником прошла 4 декабря
Скриншот: НАШ / YouTube

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Наш", который пригласил в свой эфир 4 декабря и представителя боевиков "ЛНР" Родиона Мирошника. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"10 декабря Национальный совет назначил внеплановую безвыездную проверку деятельности ООО "НАШ 365" – спутниковый телеканал "Наш". Основанием стало шоу "Пятница. Вечер", в котором 4 декабря через интернет-связь принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник", – говорится в сообщении.

В Нацсовете напомнили, что Мирошник в эфире украинского канала высказывал "противоправные утверждения" относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО, обвинял Украину в невыполнении Минских договоренностей и обстрелах оккупированной территории. 

"Высказывания Мельника, распространенные в эфире телеканала, не соответствуют критерию объективности информации, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войне на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому Российской Федерации и ее вооруженных формирований", – отметил регулятор.

В Нацсовете отметили, что такие действия требовали особого внимания ведущих и редакции телекомпании, однако этого не произошло. 

К регулятору по этому поводу обратилась Служба безопасности Украины, а также поступило обращение гражданина А. Петрова.

"Все обстоятельства будут выяснены в ходе внеплановой проверки, которая будет проведена в период с 24.12.2020 по 15.01.2021 года", – говорится в сообщении.

4 декабря в эфире украинского телеканала "Наш" появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, который принимает участие в переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Присутствовавший там экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука покинул студию. Позже народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призвала бойкотировать телеканал.

Мирошник обвинял Украину в несоблюдении договоренностей, обстрелах оккупированного Донбасса и нежелании идти на компромиссы на переговорах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Донбасс, боевики, Георгий Тука, ЛНР, война на Донбассе, телеканал Наш, Служба безопасности Украины
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