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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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В украинской армии как нигде отчетливо ясно: солдатами становятся, а воинами – рождаются. И наш, украинский, отбор – самый жестокий

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Армия – самое благородное, что существует в Украине. И самое жесткое, что проверяет на прочность.

Я прочел тысячи книг о войне, но только когда начал писать интервью и общаться с фронтовиками в своей стране, я увидел, что наряду с благородством армия устроена так же, как и все в нашем государстве – как большой колхоз, где интересы начальства зависят только от политики и пиара, где карьеру двигает зачастую умение списать топливо и молча подмахнуть фальшивую накладную, где замполиты вместо "слава КПСС" заклинают про "стандарты НАТО", оставляя армию жить в болоте ручного управления друзей, кумовей и своих знакомых.

Армия – это единственное место в государстве, куда лучшие граждане страны идут, не питая надежд на успешную карьеру и долгую службу, идут, будучи готовыми не получить ни признания, ни уважения командования, идут, не имея обеспечения многих элементарных условий, идут, получая ежедневно стрессы от нелепой организации по уставам и наставлениям 70-х годов, идут, отрываясь надолго от семьи, друзей, родных.

Чтобы показать свои лучшие качества в нашей армии необходима супермотивация, особая устойчивость, особый характер.

В украинской армии как нигде отчетливо ясно: солдатами становятся, а воинами – рождаются. И наш, украинский, отбор – самый жестокий.

Воин – это состояние души, и боевая эффективность зависит не от лет выслуги и не от должности и прохождения карьеры, а от личной мотивации тех, кто дает результат в бою. У нас было немало успешных боев в этой войне, было много поражений, и изучение каждого тактического эпизода, которые нередко меняли ход всей войны, показывает – победу обеспечивает не чудо и не стрелочки на карте генштабовских пиарщиков.

Командиры подразделений уровня отделение – рота и операторы систем вооружения – это они делают разницу в бою. Это они делают армию смертоносно эффективной, это они определяют результат в конкретной точке пространства и времени, преодолевая потери, панику, хаос, неопределенную обстановку, недостаток вооружения, недостаток снабжения, информации, слухи, превосходство противника. Дерзкие, конфликтные, самостоятельные, адреналиновые, несносные – они любят войну не ради убийства, а ради максимальной концентрации риска и ответственности в своих руках.

Ради служения своей стране, ради моральных принципов, в нашей армии есть воины, готовые преодолеть все – чтобы стать победителем. И эффективность армии определяется тем, скольких воинов она способна собрать под свои знамена, скольких она способна воспитать и сделать острием и стержнем боевых подразделений.

Наша бумажная часть армии таких не любит и обтесывает под бюрократическим прессом. Заваливание бумажками контрактной армии в XXI веке является абсолютным скудоумием военно-политического руководства страны. Вместо выработки своей стратегии и осмысления своего опыта, вместо четких целей, направленных на повышение боеспособности армии, украинские лидеры  копируют какие-то детали чужих оборонительных систем, не замечая перед своим носом элементарное – например, 18 журналов учета ротного и пять построений в день на плацу в некоторых бригадах, безграмотное и неэффективное бюджетное планирование, растрату миллиардов на всякие модные фетиши, не уделяя внимания главному – боеспособным людям, способным эффективно наносить урон врагу в реальном бою.

Поздравляю украинских воинов с [прошедшим] днем ВСУ. Вы есть – и в армии, и вне армии, и вы – реальный щит нашей страны, и только благодаря вам у нас всех есть свободное будущее.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, НАТО, армия, война, бюджет, военные, Юрий Бутусов, вооружение, оборона, ВСУ, украинец
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