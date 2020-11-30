Германия передала ВСУ 20 аппаратов ИВЛ

Вооруженные силы Германии передали украинским военным медицинские материалы и оборудование на сумму около €130 тыс., сообщает посольство Германии в Украине.

В немецком посольстве отметили, что вооруженные силы Германии регулярно предоставляют гуманитарную помощь Украине Фото: Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew / Facebook

Германия передала Вооруженным силам Украины 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 30 ноября в Facebook сообщает посольство Германии в Украине.

В общей сложности вооруженные силы Германии – Бундесвер – передали украинским военным медицинские материалы и оборудование на сумму около €130 тыс. Помимо аппаратов ИВЛ, это респираторы класса FFP 2, защитные очки, дезинфекционные средства и защитные перчатки для ежедневных потребностей в госпитале.

"Я рада, что Германия и в это трудное время твердо стоит на стороне Украины", – сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В немецком посольстве отметили, что вооруженные силы Германии регулярно предоставляют гуманитарную помощь Украине. В частности, с 2014 года 134 раненных на Донбассе украинских военных прошли лечение в пяти немецких военных госпиталях. Также немецкая сторона помогает с оснащением медицинскими приборами. В 2019 году Главному военному клиническому госпиталю в Киеве была передана диагностическая аппаратура стоимостью €1,5 млн. А в 2020 году сумма помощи, направленной на приобретение медоборудования, составила около €3,1 млн.

По данным командования медицинских сил ВСУ, по состоянию на 10.00 30 ноября от COVID-19 лечатся 3140 украинских военных. Всего за время пандемии выздоровели 7064 человека, 26 умерли.