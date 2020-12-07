Главнокомандующий ВСУ о гособоронзаказе: Нам не могут дать то, что мы просим

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в гособоронзаказ на 2020 год не удалось внести ракетный комплекс "Нептун", поэтому в "лучшем случае" один дивизион такого вооружения появится в конце 2021 года.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в Украине не предусматривает всего необходимого для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил "Апострофу" в интервью, опубликованном 6 декабря.

Речь об этом зашла, когда журналист задал вопрос о ракетном комплексе "Нептун".

"Проблем для Вооруженных сил с заказом этого комплекса не может быть никаких. Но есть проблема в том, будут ли на это средства у Министерства обороны. (...) Мне нужно пять дивизионов. Понимаете, "Нептун" – классная вещь. Я готов заказать его уже сегодня, но знаете, чем это закончится? Закончится это тем, что скажут, мол, Генеральный штаб очень часто меняет ГОЗ. А знаете, почему так происходит? Потому что нам не могут дать то, что мы просим. А если не могут дать, но средства выделены, то что же мне делать – отдать деньги в бюджет или купить на них что-то другое?" – сказал Хомчак.

Он подчеркнул, что у армии есть "критическая потребность, важная потребность и все остальное".

"Я считаю, что в первую очередь нужно закрыть критическую потребность, затем важную, а потом уже все остальное", – отметил главнокомандующий ВСУ.

"Нептун" он причислил к критической потребности.

"Мы хотели включить "Нептун" в ГОЗ 2020 года, но мне сказали, что в этом году их не будет, дай бог, чтобы их вообще приняли на вооружение. (...) В лучшем случае мы получим один дивизион в конце 2021 года. Но я еще раз скажу, нужен не один дивизион, нужно гораздо больше", – заявил Хомчак.

Он объяснил, что сделать ракеты "Нептун" недостаточно, нужно еще научить ими пользоваться и иметь "современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200–280 км".

В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа говорил, что будут сформированы три дивизиона с ракетами "Нептун".

Об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщала 5 апреля.

27 мая комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса.

23 августа комплекс "Нептун" был принят на вооружение украинской армии.