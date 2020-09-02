ВМС Украины сформируют три дивизиона с ракетами "Нептун" на вооружении

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа подчеркнул, что сразу после установки комплексов "Нептун" планируется поставить на боевое дежурство одну из его батарей.

В следующем году Военно-морские силы Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун". Об этом АрміяInform сообщил командующий ВМС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа.

"Приказом министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс "Нептун". В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", – рассказал он.

Также Неижпапа подчеркнул, что сразу после установки комплексов планируется поставить на боевое дежурство одну из батарей "Нептуна". Кроме того он отметил, что это ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным.

"Комплекс "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности на государственных испытаниях, которые проходили на полигоне "Алибей". Ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разная, как и сама дистанция между этими целями", – рассказал контрадмирал.

Об успешном этапе испытаний "Нептуна" пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщала 5 апреля.

27 мая комплекс успешно прошел огневые испытания. В июне испытали боеголовку ракетного комплекса.

23 августа комплекс "Нептун" был принят на вооружение украинской армии.