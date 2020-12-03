ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада хочет разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

В Верховной Раде объяснили необходимость передачи боеприпасов Вооруженных сил Украины, которые подлежат утилизации, спортивным организациям тем, что сами эти организации не могут наладить собственное производство, а средств на их закупку не хватает.

Документ поддержали 271 депутат
Документ поддержали 271 депутат
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3403, который разрешает передавать боеприпасы, подлежащие утилизации, спортивным организациям, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержал 271 депутат, 19 воздержались, 30 не голосовали.

В пояснительной записке (.doc) отмечается, что сейчас в структурах 66 украинских детско-юношеских спортивных школ есть отделение пулевой стрельбы и в 19 спортивных школах – отделение биатлона. В целом по стране в таких отделениях пулевой стрельбе спортивных школ обучается около 3 тыс. воспитанников и работает 107 штатных тренеров, а в отделениях по биатлону – около 1130 воспитанников и 44 тренеров.

Кроме этого, в системе резервного спорта (направление, которое обеспечивает условия для перехода к спорту высших достижений и пополнения основного состава национальных сборных команд), учится 49 учеников во Львовском и Херсонском высших училищах физической культуры и 15 учеников в Сумском областном лицее-интернате спортивного профиля. Также действует Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону, где учатся около 100 спортсменов национальной сборной команды.

Однако специфика этих видов спорта, невозможность налаживания собственного производства специальных спортивных патронов, а также крайне ограниченные бюджетные ресурсы для их закупки делают невозможным качественную подготовку спортсменов резервного спорта.

Поэтому авторы законопроекта предложили передавать боеприпасы ВСУ, подлежащие утилизации, в такие заведения. 

"На складах [ВСУ] находится огромное количество, исчисляемое в миллионах, боеприпасов, которые не используются и уже использованы не будут, специального калибра, которые абсолютно подходят для того, чтоб их использоваться для подготовки украинских будущих чемпионов по биатлону", – отметил нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько во время обсуждения законопроекта.

Теги: Верховная Рада, биатлон, спорт, боеприпасы, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Супер-женщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Супер-женщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года
Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS