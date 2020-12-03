Рада хочет разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

В Верховной Раде объяснили необходимость передачи боеприпасов Вооруженных сил Украины, которые подлежат утилизации, спортивным организациям тем, что сами эти организации не могут наладить собственное производство, а средств на их закупку не хватает.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №3403, который разрешает передавать боеприпасы, подлежащие утилизации, спортивным организациям, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержал 271 депутат, 19 воздержались, 30 не голосовали.

В пояснительной записке (.doc) отмечается, что сейчас в структурах 66 украинских детско-юношеских спортивных школ есть отделение пулевой стрельбы и в 19 спортивных школах – отделение биатлона. В целом по стране в таких отделениях пулевой стрельбе спортивных школ обучается около 3 тыс. воспитанников и работает 107 штатных тренеров, а в отделениях по биатлону – около 1130 воспитанников и 44 тренеров.

Кроме этого, в системе резервного спорта (направление, которое обеспечивает условия для перехода к спорту высших достижений и пополнения основного состава национальных сборных команд), учится 49 учеников во Львовском и Херсонском высших училищах физической культуры и 15 учеников в Сумском областном лицее-интернате спортивного профиля. Также действует Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону, где учатся около 100 спортсменов национальной сборной команды.

Однако специфика этих видов спорта, невозможность налаживания собственного производства специальных спортивных патронов, а также крайне ограниченные бюджетные ресурсы для их закупки делают невозможным качественную подготовку спортсменов резервного спорта.

Поэтому авторы законопроекта предложили передавать боеприпасы ВСУ, подлежащие утилизации, в такие заведения.

"На складах [ВСУ] находится огромное количество, исчисляемое в миллионах, боеприпасов, которые не используются и уже использованы не будут, специального калибра, которые абсолютно подходят для того, чтоб их использоваться для подготовки украинских будущих чемпионов по биатлону", – отметил нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько во время обсуждения законопроекта.