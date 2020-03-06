Йоханнес Бе выиграл спринт Кубка мира по биатлону. Украинцы не попали в топ-20

Норвежец Йоханнес Бе выиграл золотую медаль на седьмом этапе Кубке мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Сергей Семенов был лучшим из украинцев Фото: EPA

Норвежец Йоханнес Бе победил в мужском спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, пишет Biathlon.com.ua.

Йоханнес Бе прошел гонку за 24 минуты 56,8 секунды, норвежец не промахивался на огневых рубежах.

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (+22,8), третий – норвежец Тарьей Бе (+1.01,1).

В гонке принимали участие четверо биатлонистов из Украины, никто из них не попал в топ-20.

Сергей Семенов занял 24-е место (+2.18,5), Дмитрий Пидручный финишировал 35-м (+2.30,6), Антон Дудченко – 48-й (+2.59,5), Артем Прима – 49-й (3.00,8).