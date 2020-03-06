Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Йоханнес Бе выиграл спринт Кубка мира по биатлону. Украинцы не попали в топ-20

Норвежец Йоханнес Бе выиграл золотую медаль на седьмом этапе Кубке мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Семенов был лучшим из украинцев
Сергей Семенов был лучшим из украинцев
Фото: EPA

Норвежец Йоханнес Бе победил в мужском спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, пишет Biathlon.com.ua.

Йоханнес Бе прошел гонку за 24 минуты 56,8 секунды, норвежец не промахивался на огневых рубежах.

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (+22,8), третий – норвежец Тарьей Бе (+1.01,1).

В гонке принимали участие четверо биатлонистов из Украины, никто из них не попал в топ-20.

Сергей Семенов занял 24-е место (+2.18,5), Дмитрий Пидручный финишировал 35-м (+2.30,6), Антон Дудченко – 48-й (+2.59,5), Артем Прима – 49-й (3.00,8).

Теги: Украина, биатлон, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Йоханнес Бе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
  Шакира презентовала клип к треку Me Gusta с участием пуэрториканского рэпера Ануэля АА. Видео
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
Берлускони расстался с невестой после девяти лет отношений
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
  Michelle Andrade выпустила новую песню и показала детское фото
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS