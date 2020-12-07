Журналист Цимбалюк: По Донбассу никаких переговоров не ведется. Все заявления в ТКГ – информационный шум

У президента Украины Владимира Зеленского были попытки "лечь под Москву" в вопросе войны на Донбассе, считает украинский журналист, собственный корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк.

Переговоры о ситуации на Донбассе сейчас не ведутся. Об этом украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк заявил "Телеграфу" в интервью, опубликованном 6 декабря.

"По Донбассу никаких переговоров сейчас не ведется. Все заявления в ТКГ (минская трехсторонняя консультативная группа. – "ГОРДОН") – это информационный шум", – сказал он.

Журналист считает, что Киев пытался наладить отношения с Москвой назначениями Сергея Сивохо советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны и Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ, но этот шаг "не сработал".

"Задачей Сивохо и Фокина была демонстрация гибкости "зеленого" позвоночника украинской власти. Кремль должен был увидеть, что [президент Украины Владимир] Зеленский назначает на должности людей, которые говорят: "Россию нужно понять" с захватом Крыма и так далее", – объяснил Цимбалюк.

По его словам, Кремль ждал, что Зеленский "приедет в Москву, поцелует сапог [президента РФ Владимира] Путина, преклонит колено и скажет: "Я обещал прекратить стрелять, привозите свой триколор в Киев – в знак того, что война завершилась, мы поднимем его над Офисом президента".

"Как мы видим, этого не произошло. Хотя на первом этапе у него были попытки лечь под Москву, но тогда в Киеве в адрес Зеленского полетели словесные нечистоты, мол "вы что совсем "ку-ку", вы в какой команде играете?". Чего Россия требует от Зеленского? Чтобы тот начал диалог с их гауляйтерами на оккупированных территориях и тем самым на государственном уровне признал, что у нас гражданская война. Да, на той стороне люди в российской форме, воюют с российским оружием, получают зарплату в российских рублях, смотрят российские телеканалы, в школах русский язык, а вот война у нас гражданская. И, по логике Кремля, диалог мы должны вести, как Молдова и Приднестровье, – война там не закончится никогда, пока на каком-то этапе российских "миротворцев" из Приднестровья не выкинут", – рассказал Цимбалюк.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".