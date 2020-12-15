В ОРДЛО прибыла группа российских офицеров, чтобы контролировать ход военных учений боевиков – украинская разведка

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, для оказания методической помощи боевикам на Донбасс прибыли военнослужащие Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Российские оккупанты проводят учения одновременно и в Донецкой, и в Луганской областях Фото: depositphotos.com

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей прибыла группа российских офицеров, чтобы контролировать ход военных учений боевиков. Об этом 15 декабря со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Украины.

"На этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противником одновременно проводятся собрания с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что для оказания методической помощи, а также с целью контроля над качеством проведения занятий в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов прибыли офицеры управления 8-й армии (Новочеркасск) Южного военного округа вооруженных сил РФ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.