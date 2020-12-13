Почти семь лет вооруженной агрессии на Донбассе доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно – Мамедов

У следственных органов и прокуратуры Украины отсутствует доступ к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей, что делает невозможным проведение там следственных действий, допросов жертв и свидетелей преступлений "по горячим следам". Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По словам Мамедова, военные преступники часто скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ Фото: ark.gp.gov.ua

В течение войны на Донбассе украинские правоохранители зафиксировали более 20 тыс. уголовных преступлений, которые расследуются в рамках более чем 5 тыс. производств. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда в Гааге, говорится на сайте Офиса генпрокурора 11 декабря.

Заместитель генпрокурора также отметил, что в структуре Луганской и Донецкой областных прокуратур созданы и функционируют специализированные управления, которые фиксируют каждый факт нарушений международного гуманитарного и уголовного права на оккупированных территориях Донбасса.

Вместе с тем, он подчеркнул, что только лишь усилий украинских правоохранителей не хватает для расследования всех военных преступлений на Донбассе.

"Почти семь лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно, ведь у следственных органов и прокуратуры отсутствует доступ к оккупированным территориям, а следовательно, и исключена возможность проведения следственных действий, допросов жертв и свидетелей преступлений "по горячим следам". А поскольку РФ проводит насильственную паспортизацию и незаконное перемещение гражданских, то правоохранительные органы могут потерять ценных свидетелей", – сказал он.

Кроме того, по словам Мамедова, военные преступники скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ, а страна-оккупант Россия полностью игнорирует все запросы украинских прокуроров о правовой помощи для привлечения таких преступников к ответственности.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Часть оккупированных территорий Донбасса ВСУ сумели освободить в 2014–2015 годах.