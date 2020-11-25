Псевдогражданство "ЛДНР" получили 15% проживающих на оккупированной территории – Мамедов

Ответственность за "паспортизацию" от представителей незаконных формирований Донбасса будут нести не те, кто получает "документ", а тот, кто вынуждает это делать, подчеркнул замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Паспорта" непризнанных образований на Донбассе получили около 15% проживающих там людей. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 25 ноября.

"По нашим данным, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдано более 65 тыс. российских паспортов, псевдогражданство незаконных образований получило более полумиллиона человек, или приблизительно 15% населения", – сказал он.

Замгенпрокурора отметил, что "паспортизация" в ОРДЛО "является принудительной, ведь у людей, проживающих на оккупированных территориях, без псевдопаспорта ограничены возможности для трудоустройства, получения соцгарантий, а для выпускников школ это необходимость для получения аттестата".

"Разница в данном случае между паспортами РФ и паспортами незаконных образований на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей заключается в том, что последние не имеют никакого юридического значения с точки зрения международного права. Такой документ не признается ни одним государством мира, кроме РФ, не удостоверяет ни одного факта и не имеет юридической силы за пределами временно оккупированной территории", – объяснил Мамедов.

По его словам, ситуацию с "паспортизацией" правоохранительные органы Украины квалифицируют как нарушение государственного суверенитета Украины и грубое нарушение международного гуманитарного права.

"Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто вынуждает получать эти паспорта", – подчеркнул Мамедов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Боевики "ЛНР" и "ДНР" выдают местным жителям свои "документы".

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО, а 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В МИД Украины назвали решение Путина "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. Тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей ОРДЛО воздержаться от вступления в российское гражданство.

К сентябрю 2020 года, по данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова, Россия выдала 200 тыс. своих паспортов жителям оккупированного Донбасса.