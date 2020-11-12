Иран расследует крушение самолета МАУ по статьям с максимальным наказанием три года лишения свободы – Мамедов

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что на данный момент никто из руководства военного сектора Ирана не понес ответственности за крушение самолета МАУ.

Мамедов: Нам неоднократно иранские коллеги говорили о строгости и справедливости наказания. Вот это оно? Фото: ark.gp.gov.ua

Иран расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" по статьям с максимальным наказанием три года лишения свободы. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Мы узнали, что расследование ведется в контексте ст. 291 и ст. 616 Уголовного кодекса Ирана, где предусмотрены особенности наказания за неумышленное убийство или убийство по неосторожности. Чтобы вы понимали, максимальная санкция предполагает до трех лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших. Вы можете представить себе, что максимальное наказание за убийство 176 гражданских лиц с применением военной техники, полное разрушение пассажирского самолета и причинение таким образом миллионных убытков авиакомпании и иностранному государству составляет всего три года тюрьмы?" – сказал Мамедов.

По его словам, пока что никто из руководства военного сектора Ирана не понес ответственности за крушение самолета МАУ.

"Нам неоднократно иранские коллеги говорили о строгости и справедливости наказания. Вот это оно? Возникает параллельно еще один вопрос: а понесут ли наказание за преступление должностные лица, которые по своему статусу ответственны за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных? Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-либо из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", – резюмировал Мамедов.

По словам замгенпрокурора, Иран целенаправленно скрывает данные о шести подозреваемых в деле о сбитом самолете МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого самолета МАУ. Переговоры продолжатся в конце ноября – начале декабря.