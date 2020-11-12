Иран целенаправленно скрывает данные о шести подозреваемых в деле о сбитом самолете МАУ – Мамедов

Иран игнорирует запросы Украины, требующей предоставлять информацию о людях, которые подозреваются в причастности к крушению самолета МАУ в январе этого года, заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Мамедов: Еще в январе мы просили предоставить копии процессуальных документов Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Данные о шести подозреваемых в деле о сбитом в Иране самолете "Международных авиалиний Украины" целенаправленно умалчиваются. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По его словам, Тегеран отказывается предоставлять информацию об этих людях.

"Иранская сторона тщательно замалчивает эту информацию. Еще в январе мы просили предоставить копии процессуальных документов для подтверждения вины. Ответа нет до сих пор. Целенаправленно умалчиваются данные о подозреваемых, их анкетные данные, полномочия и обязанности, мера причастности и уровень ответственности каждого", – отметил Мамедов.

При этом замгенпрокурора подчеркнул, что международное право обязывает каждое государство предоставлять другим странам полную информацию в рамках уголовного производства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого самолета МАУ. Переговоры продолжатся в конце ноября – начале декабря.