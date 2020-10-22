На встрече в Иране не касались вопроса компенсаций родственникам погибших – Енин

От установления реальных причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть уровень компенсации родственникам погибших, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января Фото: EPA

На встрече в Иране стороны не обсуждали выплату компенсаций родственникам погибших во время авиакатастрофы, случившейся в январе 2020 года. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил в эфире "Громадського радіо" 22 октября.

"На этом раунде мы не касались вопроса компенсаций родственникам погибших. Но договорились о том, что наше продвижение в переговорном процессе по установлению истины о причинах этой трагедии формирует более благоприятный фон для начала переговоров по сумме компенсации", – отметил он.

По словам Енина, от установления реальных причин катастрофы будет зависеть сумма компенсации родственникам погибших.

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого самолета МАУ. Переговоры продолжатся в конце ноября – начале декабря, сообщил Енин.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.