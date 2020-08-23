"Пилоты пытались контролировать самолет до последнего момента". В Иране раскрыли данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

После попадания в украинский пассажирский самолет, который был сбит в Иране, первой ракеты экипаж понимал ситуацию и пытался контролировать полет до последнего момента. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани обнародовал серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в январе недалеко от Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Дехкани подчеркнул, что президент Ирана распорядился обнародовать информацию об инциденте с украинским самолетом "с полной прозрачностью".

По его словам, черный ящик записал все звуки в кабине в течение 19 секунд после попадания первой ракеты. Он отметил, что экипаж из трех пилотов, включая летного инструктора, знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего момента.

Чиновник рассказал, что летный инструктор дал экипажу необходимые инструкции, поскольку из разговора следует, что у самолета возникла проблема с электричеством. Так, экипаж включил вспомогательную силовую установку. Из расшифровки ясно, что после попадания первой ракеты оба двигателя самолета работали.

Реакция экипажа на первую ракету говорит об их физическом здоровье в этот момент, подчеркнул Дехкани. После этого удара запись продолжалась еще 19 секунд.

Вторая ракета достигла самолета через 25 секунд после первого взрыва, однако, вероятно, осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере, добавил Дехкани.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.