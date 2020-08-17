Енин: В международном суде рассмотрение дела о крушении самолета МАУ в Иране может занять более пяти лет

На сегодняшний день Украина настроена добиться справедливого расследования обстоятельств катастрофы МАУ исключительно при помощи переговоров с иранской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

В случае рассмотрения дела о крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране в международном суде этот процесс может занять более пяти лет. Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результат еще на вчера. В значительной степени все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около двух лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки пять лет", – подчеркнул Енин.

По его словам, сейчас Украина настроена на переговоры с иранской стороной.

"И для нас трек переговоров с иранской стороной является превалирующим. Мы будем стараться максимально использовать эти возможности для поиска взаимоприемлемого объективного решения в этом сложном деле. В то же время международное право предусматривает и другие механизмы защиты нарушенных прав, если двусторонний трек переговоров исчерпал себя. Но на сегодняшний день мы настроены исключительно на переговоры с иранской стороной", – отметил Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.