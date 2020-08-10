Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ за сбитый самолет – Енин

Во время двухсторонних переговоров иранская сторона подтвердила готовность возместить ущерб, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Енин: Самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний Фото: Eugene Enin / Facebook

Ирану придется выплатить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый в январе самолет Boeing 737-800 рейса PS752. Об этом 10 августа заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Мне трудно представить возможность избежания иранской стороной ответственности за сбитый украинский Boeing, и это понимают все причастные игроки", – сообщил он.

Енин отметил, что во время двухсторонних переговоров иранская сторона подтвердила готовность возместить ущерб, в том числе и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Вопрос включат в повестку дня следующего раунда переговоров.

"Действительно, самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая, в свою очередь, перестраховала свои риски у других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о той же компенсации", – подитожил он.

Накануне глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.