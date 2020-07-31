Офис генпрокурора Украины сообщил, когда проведут следующий раунд переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что за время расследования катастрофы самолета Boeing 737-800 рейса PS752 иранской стороне направили четыре запроса о международной правовой помощи.

Второй раунд переговоров Ираном о сбитом самолете МАУ назначили на октябрь Фото: EPA

Офис генерального прокурора Украины 31 июля сообщил, что в октябре пройдет следующий раунд переговоров с делегацией Ирана о сотрудничестве по расследованию катастрофы самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса.

"У нас достаточно правовых инструментов для результативной двусторонней коммуникации во время следствия. Мы должны найти компромисс, и эти переговоры – возможность наладить связь", – отметил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

В сообщении уточняется, что за время следствия иранской стороне направили четыре запроса о международной правовой помощи.

На первом этапе переговоров 30 июля стороны детально обсудили предложения украинской стороны. Речь шла о создании следственной группы в формате Украина – Иран, проведении совместных следственных действий, экспертиз и допросов на территории Ирана.

Переговоры с Ираном о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" в Украине начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры завершились поздно ночью в четверг, 30 июля, и продолжались 11 часов. По итогам переговоров стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.