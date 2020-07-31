Офис генпрокурора Украины сообщил, когда проведут следующий раунд переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ

Офис генерального прокурора Украины 31 июля сообщил, что в октябре пройдет следующий раунд переговоров с делегацией Ирана о сотрудничестве по расследованию катастрофы самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса.
"У нас достаточно правовых инструментов для результативной двусторонней коммуникации во время следствия. Мы должны найти компромисс, и эти переговоры – возможность наладить связь", – отметил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
В сообщении уточняется, что за время следствия иранской стороне направили четыре запроса о международной правовой помощи.
На первом этапе переговоров 30 июля стороны детально обсудили предложения украинской стороны. Речь шла о создании следственной группы в формате Украина – Иран, проведении совместных следственных действий, экспертиз и допросов на территории Ирана.
Переговоры с Ираном о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" в Украине начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры завершились поздно ночью в четверг, 30 июля, и продолжались 11 часов. По итогам переговоров стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.
Тем не менее стороны добились некоторых результатов. Первый – включение Ирана в переговорный процесс по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Вторым результатом является то, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. Третий результат – договоренность с Ираном о структурировании дальнейшего процесса переговоров.
Иран со своей стороны заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.
6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.
23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.
24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.