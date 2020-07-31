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Катастрофа самолета МАУ. Украина хочет совместно с Ираном вести расследование

Украина и Иран обсудили возможность создания следственной группы для проведения совместных следственных действий на территории Ирана в рамках расследования катастрофы рейса "Международных авиалиний Украины".

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Пассажирский самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Украина планирует совместно с Ираном расследовать катастрофу рейса авиакомпании "Международные авиалинии Украины", упавшего возле Тегерана в январе. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, отмечает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мамедов отметил, что за время следствия Украина направила Ирану четыре запроса о международной правовой помощи и в рамках переговоров более детально обсудили предложения украинской стороны. В частности, речь шла о создании следственной группы в формате Украина –Иран, проведении совместных следственных действий на территории Ирана, экспертиз и допросов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора, крушение самолета МАУ в Иране
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