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Енин: Иран заверил нас о наличии политической воли как можно быстрее восстановить истину и справедливость в вопросе катастрофы самолета МАУ

Переговоры между Украиной и Ираном по поводу сбитого в январе под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" продолжатся в конце ноября – начале декабря, сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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Украинский самолет был сбит под Тегераном в январе
Украинский самолет был сбит под Тегераном в январе
Фото: EPA

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого в январе под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в видеообращении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел в Facebook.

"Это были два чрезвычайно тяжелых и изнурительных дня. В то же время мы их провели в достаточно конструктивной атмосфере. Мы получили от иранской стороны ряд ответов на вопросы, которые ставились перед ними раньше. И это приближает нас к истине. Мы приветствуем намерения иранской стороны как можно быстрее завершить техническое расследование в соответствии с международными стандартами. Кроме этого, мы рассчитываем на развитие уголовного преследования и привлечение виновных к ответственности. Мы получили заверения от Ирана о наличии политической воли как можно быстрее восстановить истину и справедливость в этом вопросе. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а главное – родственники погибших", – сказал Енин.

Он добавил, что переговоры продолжатся в конце ноября – начале октября.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября, в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Теги: Иран, МИД Украины, МАУ, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране
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