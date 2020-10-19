В Иране начался второй этап переговоров по катастрофе самолета МАУ

В ходе второго раунда переговоров с Ираном Украина намерена выяснить все обстоятельства сбивания украинского самолета иранскими военными в Тегеране, рассказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров по катастрофе самолета МАУ в Тегеране, который в январе 2020 года сбили иранские военные. Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины проинформировала в Twitter.

"Работать будем два дня. Будем обсуждать дальнейший ход расследования и другие важные аспекты – авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций", – сказано в сообщении.

.@YeninYevhenii: «The 2nd round of negotiations with Iran on the downing of flight #PS752 has begun. We will work for 2 days, discuss the further course of the investigation & other important aspects - aviation, military, criminal cooperation & application of int'l conventions» — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 19, 2020

В Facebook МИД обнародовал видеообращение замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина, в котором тот рассказал, что Киев хочет выяснить все обстоятельства ракетного поражения украинского самолета.

"Иранская сторона уже признала факт сбивания на своей территории, и на данный момент нашим заданием является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: речь идет о человеческой ошибке или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном. Для этого будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи и прокуроры, а также военные. Запрос на справедливость является первоочередным со стороны нашего общества, и мы не отступим от этого, какой бы горькой ни была эта правда", – сказал замглавы МИД.

Переговоры с Ираном о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины" в Украине начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры завершились поздно ночью в четверг, 30 июля, и продолжались 11 часов. По итогам переговоров стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

Тем не менее стороны добились некоторых результатов. Первый – включение Ирана в переговорный процесс по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Вторым результатом является то, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. Третий результат – договоренность с Ираном о структурировании дальнейшего процесса переговоров. Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.