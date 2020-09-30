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ПРОИСШЕСТВИЯ

Россия могла вмешаться в работу комплекса ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране – эксперт

Иран для России – не только союзник и партнер, но и конкурент на рынке энергоносителей, поэтому можно предположить, что дестабилизация в стране была выгодна РФ, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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Boeing 737-800 рейса PS752 МАУ разбился 8 января вблизи Тегерана
Boeing 737-800 рейса PS752 МАУ разбился 8 января вблизи Тегерана
Фото: EPA

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит в результате вмешательства России в работу комплекса ПВО. Об этом 30 сентября заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар во время круглого стола в режиме онлайн на тему: "Как Тегеран пытается избежать ответственности за уничтожение украинского пассажирского Boeing", сообщил "Укринформ".

"Комплекс "Тор" – это российская экспортная поставка, и вполне могло иметь место вмешательство в работу системы управления огнем со стороны некой третьей стороны, которая не имела целью уничтожить украинский Boeing, но имела целью создать серьезный прецедент в небе над Тегераном из-за уничтожения гражданского самолета", – сказал Гончар.

Иранская сторона изначально указывала на серьезные сбои в программном обеспечении и системе управления комплексом ПВО. Это может быть свидетельством вмешательства, считает эксперт.

Гончар подчеркнул, что перед крушением самолета МАУ Иран ожидал удара от американских военных, система ПВО страны была в повышенной готовности, а высокий уровень психологического напряжения мог привести к человеческим ошибкам.

Иран для России – не только союзник и партнер, но и конкурент на рынке энергоносителей, поэтому можно предположить, что дестабилизация в стране была выгодна РФ, считает специалист.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля  замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Теги: Россия, Украина, Иран, авиакатастрофа, ПВО, крушение самолета МАУ в Иране
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