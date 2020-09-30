Россия могла вмешаться в работу комплекса ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране – эксперт

Иран для России – не только союзник и партнер, но и конкурент на рынке энергоносителей, поэтому можно предположить, что дестабилизация в стране была выгодна РФ, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит в результате вмешательства России в работу комплекса ПВО. Об этом 30 сентября заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар во время круглого стола в режиме онлайн на тему: "Как Тегеран пытается избежать ответственности за уничтожение украинского пассажирского Boeing", сообщил "Укринформ".

"Комплекс "Тор" – это российская экспортная поставка, и вполне могло иметь место вмешательство в работу системы управления огнем со стороны некой третьей стороны, которая не имела целью уничтожить украинский Boeing, но имела целью создать серьезный прецедент в небе над Тегераном из-за уничтожения гражданского самолета", – сказал Гончар.

Иранская сторона изначально указывала на серьезные сбои в программном обеспечении и системе управления комплексом ПВО. Это может быть свидетельством вмешательства, считает эксперт.

Гончар подчеркнул, что перед крушением самолета МАУ Иран ожидал удара от американских военных, система ПВО страны была в повышенной готовности, а высокий уровень психологического напряжения мог привести к человеческим ошибкам.

Иран для России – не только союзник и партнер, но и конкурент на рынке энергоносителей, поэтому можно предположить, что дестабилизация в стране была выгодна РФ, считает специалист.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.