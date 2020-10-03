Канада соберет группу экспертов для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране

Команда канадских специалистов займется сбором и анализом всех доступных доказательств и разведывательных данных о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране.

Канада формирует собственную группу судебно-медицинских экспертов, чтобы оценить и изучить информацию по сбитому возле Тегерана пассажирскому самолету Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщили в МИД Канады 2 октября в ответ на запрос агентства Associated Press.

Команда канадских специалистов соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные о катастрофе 8 января. Эксперты проконсультируют правительство Канады насчет достоверности этой информации, говорится в сообщении.

В МИД Франции назвали такое решение "еще одним шагом к раскрытию правды, привлечению иранского режима к ответственности и поиску справедливости для семей жертв".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.