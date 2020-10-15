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19 октября в Тегеране начинается новый раунд переговоров в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Иране

На переговорах в Иране украинская сторона будет настаивать на прямых коммуникациях в рамках расследования крушения самолета "Международных авиалиний Украины", представители украинской делегации будут настаивать на прямой коммуникации прокуратуры и следственных органов с компетентными органами Ирана. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Мамедов: Расследование ведется без учета интересов украинского следствия и с нарушением норм международного права
Мамедов: Расследование ведется без учета интересов украинского следствия и с нарушением норм международного права
Фото: ЕРА

19 октября в Тегеране начнется новый раунд переговоров о расследовании катастрофы пассажирского самолета "Международный авиалиний Украины". Об этом в комментарии изданию "Цензор.НЕТ" сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

На переговоры в Иран отправятся представители Офиса генпрокурора, Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел, Минюста и представители МАУ.

Украинская сторона будет настаивать на прямых коммуникациях в рамках расследования и о судьбе шести подозреваемых иранцев. Представители украинской делегации будут настаивать на прямой коммуникации прокуратуры и следственных органов с компетентными органами Ирана.

"Мы четко руководствуемся украинским законодательством и международным правом, которое наделяет Украину юрисдикцией в вопросе расследования этого преступления. Но пока мы видим, что дело ведется без учета интересов украинского следствия и с нарушением норм международного права", – сказал Мамедов.

Он отметил, что делегация Украины уже говорила о необходимости прямых коммуникаций с правоохранительными органами Ирана во время первого раунда переговоров. Однако за три месяца иранская сторона так и не вышла на прямую связь и по этому предложению, и в рамках международной правовой помощи – "в частности, в отношении шести подозреваемых в сбивании самолета".

"Это недопустимо", – добавил Мамедов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, МАУ, Тегеран, расследование, Гюндуз Мамедов, крушение самолета МАУ в Иране
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