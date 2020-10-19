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ПРОИСШЕСТВИЯ

Родственники погибших в катастрофе самолете МАУ подали в США иск против Ирана

Иск против правительства Ирана и Корпуса стражей Исламской революции подали родственники нескольких граждан США, погибших в самолете. Они выразили полное недоверие иранской судебной системе.

Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января возле Тегерана
Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января возле Тегерана
Фото: ЕРА

Родственники погибших пассажиров самолета Boeing 737-800 рейса PS752, который в январе 2020 года сбили иранские военные, подали иск против Ирана в Федеральный суд в Вашингтоне. Об этом сказано в пресс-релизе юридической фирмы Herischi & Associates, обеспечивающей юридическое сопровождение дела. Текст релиза опубликован на персидском языке 17 октября.  

Иск подают родственники нескольких граждан США, погибших в самолете против правительства Ирана и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Родственники утверждают, что граждан США убили ракеты противовоздушной обороны КСИР. Их обвиняют в неспособности обезопасить жизнь пассажиров в военное время фактов, сокрытии и уничтожении ключевых улик, в том числе обломков лайнера.

"Жалоба была подана для выяснения скрытых подробностей инцидента и предотвращении сговора между Ираном и украинской компанией с целью сокрытия фактов и отказа в правах семьям жертв инцидента", – сообщили в компании.

Истцы надеются, что иск станет действенным шагом для привлечения виновных к ответственности. Родственники жертв совершенно не доверяют расследованию этого преступления тем, кто его совершил. Их недоверие вызывает иранская судебная система в целом, сказано в тексте иска.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

Сегодня, 19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Стороны добились некоторых результатов. Первый – включение Ирана в переговорный процесс по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Вторым результатом является то, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. Третий результат – договоренность с Ираном о структурировании дальнейшего процесса переговоров.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Теги: США, Иран, МАУ, катастрофа, авиалинии, Тегеран, ракеты, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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