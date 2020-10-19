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ПОЛИТИКА

Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ – Енин

Прогресс в переговорах по сбитому украинскому самолету будет способствовать нормализации отношений Украины с Ираном во всех сферах, подчеркнул замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Украинский самолет был сбит в Иране в январе 2020 года
Украинский самолет был сбит в Иране в январе 2020 года
Фото: EPA

Иран предоставит одинаковую компенсацию родственникам всех жертв крушения украинского самолета, сбитого под Тегераном в январе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Встреча прошла в Иране 19 октября.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв, независимо от их гражданства... Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", – сказал Енин.

Он подчеркнул необходимость непредвзятого расследования катастрофы и призвал Иран обеспечить доступ к необходимым материалам.

Кроме этого, Енин проинформировал Зарифа о последствиях российской агрессии против Украины, в частности – о милитаризации в Азово-Черноморском регионе и ущемлении оккупантами жителей аннексированного Крыма.

Зариф подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и добавил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана по отношению к Украине.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

Сегодня, 19 октября, в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Теги: Иран, МИД Украины, МАУ, Евгений Енин, Джавад Зариф, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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