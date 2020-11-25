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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинцы, которых в Крыму призывают в российскую армию, являются жертвами военных преступлений – Мамедов

За шесть лет оккупации Крыма оккупационные власти забрали в российскую армию по меньшей мере 25 тыс. украинцев, отметил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Крым был оккупирован весной 2014 года
Крым был оккупирован весной 2014 года
Фото: krymr.com

За шесть лет оккупации Крыма служить в российской армии были вынуждены 25 тыс. жителей полуострова. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 24 ноября.

"С начала оккупации по февраль 2020 года страна-агрессор провела 11 призывных кампаний, во время которых по меньшей мере 25 тыс. мужчин вынуждены были идти служить", – сказал он.

Мамедов подчеркнул, что украинские граждане в Крыму, которых Россия "принудительно призывала и продолжает призывать в ряды своих вооруженных сил, – не преступники, а жертвы военных преступлений", поэтому они могут рассчитывать на защиту Украиной. 

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

МИД Украины неоднократно выражал протест в связи с призывными кампаниями страны-агрессора в оккупированном Крыму.

Теги: Крым, оккупация, аннексия, призыв, преступление, страна-агрессор, украинцы, Гюндуз Мамедов, прокурор
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