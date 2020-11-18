В Крыму предлагают хоронить в гробах из картона, чтобы экономить древесину

Гробы из картона быстро сгорают при кремации, их предлагают в аннексированном Крыму, кроме традиционных гробов для захоронений. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя Национальной мемориальной компании Михаила Ремеза.
Такой гроб сгорает за три – пять минут, в отличие от традиционных из дерева. Это существенно уменьшит потребление древесины на эти цели, объяснил он смысл такого изобретения.
Ремез сказал, что гробы делают из плотного картона, с гидроизоляцией. Они выдерживают до 120 кг. Вес гроба не превышает 5 кг. Изделия позволяют применять дизайнерские решения, возможен выбор модели, цвета, декора либо принта, сообщил он.
Интернет-издание "Фонтанка" уточнило, что на крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок. В российском городе Санкт-Петербург тоже можно заказать гроб из картона, сообщили "Фонтанке" в одной из ритуальных служб города.
На сайте службы, по информации издания, расписывают модели весом до 7,5 кг, которые способны выдержать массу среднестатистического покойника, и прочные, которые подойдут более габаритным. В каталоге представлено свыше 5 тыс. уникальных дизайнерских рисунков на выбор. Консультанты службы заверили, что выбрав подобную модель для похорон или кремации, можно сэкономить. Цену изделия предоставляют только по запросу.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. По данным заместителя постоянного представителя Украины при ООН Юрия Витренко, в результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек были убиты и почти 30 тыс. ранены.