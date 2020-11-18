В Крыму предлагают хоронить в гробах из картона, чтобы экономить древесину

Руководитель Национальной мемориальной компании Михаил Ремез уточнил, что гробы делают из плотного картона с гидроизоляцией, они выдерживают массу до 120 кг. Покупатели могут выбрать модель, цвет и декор гроба.

Экогроб из картона может сгореть за три минуты Фото: depositphotos.com

Гробы из картона быстро сгорают при кремации, их предлагают в аннексированном Крыму, кроме традиционных гробов для захоронений. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя Национальной мемориальной компании Михаила Ремеза.

Такой гроб сгорает за три – пять минут, в отличие от традиционных из дерева. Это существенно уменьшит потребление древесины на эти цели, объяснил он смысл такого изобретения.

Ремез сказал, что гробы делают из плотного картона, с гидроизоляцией. Они выдерживают до 120 кг. Вес гроба не превышает 5 кг. Изделия позволяют применять дизайнерские решения, возможен выбор модели, цвета, декора либо принта, сообщил он.

Интернет-издание "Фонтанка" уточнило, что на крышку с помощью принтера можно нанести любой понравившийся рисунок. В российском городе Санкт-Петербург тоже можно заказать гроб из картона, сообщили "Фонтанке" в одной из ритуальных служб города.

На сайте службы, по информации издания, расписывают модели весом до 7,5 кг, которые способны выдержать массу среднестатистического покойника, и прочные, которые подойдут более габаритным. В каталоге представлено свыше 5 тыс. уникальных дизайнерских рисунков на выбор. Консультанты службы заверили, что выбрав подобную модель для похорон или кремации, можно сэкономить. Цену изделия предоставляют только по запросу.