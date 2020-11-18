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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Генассамблея ООН одобрила проект усиленной резолюции по нарушению прав человека в Крыму

Министерство иностранных дел Украины пояснило, что документ подготовили на основе двух последних докладов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В них отражены многочисленные факты нарушений прав человека в Крыму.

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В МИД Украины надеются, что резолюция усилит давление на Россию
В МИД Украины надеются, что резолюция усилит давление на Россию
Фото: EPA

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции Украины по правам человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter вечером 18 ноября.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете Генассамблеи ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Ее одобрение в декабре в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", – написал глава МИД.

Кулеба приветствовал доклады генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации с правами человека в Крыму, в которых подробно отражались факты политического преследования украинцев и крымских татар.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ должны усилить мониторинг в Крыму для защиты тех, кого преследует государство-оккупант", – указал он.

Министерство иностранных дел Украины отметило в своем релизе, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина" – это важный вклад в продолжение международного давления на Россию из-за незаконной оккупации Крыма.

"Документ подготовлен на основе двух последних докладов генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях", – говорится в комментарии МИД.

Главными элементами обновленного проекта резолюции стали призыв к международному сообществу усилить давление на РФ на международных платформах и принудить ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.  

В министерстве пояснили, что особое внимание резолюция уделяет вопросу квалификации "органов" на временно оккупированных территориях Украины как "оккупационной власти РФ".

Среди важных положений обновленной резолюции в МИД выделили призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение безнаказанности за насильственные исчезновения в Крыму и констатацию роли Федеральной службы безопасности России в задокументированных случаях пыток.

"Привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередным необоснованным суровым приговорам политическим заключенным, преследованиям Православной церкви Украины в Крыму, преследованиям журналистов, в частности гражданских, использованию пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека", – заявили в министерстве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, ООН, права человека, оккупация, репрессии, Дмитрий Кулеба, резолюция, Генеральная Ассамблея ООН, доклад
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