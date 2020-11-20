Захарова: Мы готовы принимать миссии международных организаций в Крыму, если они направляются в рамках процедур, применимым к посещению РФ

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории страны, "включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь".

Захарова: Мы готовы к диалогу с профильными международными организациями по вопросу соблюдения прав человека в Крыму в рамках процедур, применимых к РФ Фото: ЕРА

РФ готова принимать международные миссии в оккупированном Крыму, но на своих условиях. Об этом 19 ноября в ходе брифинга заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет пресс-служба ведомства.

"Что касается собственно ситуации с правами человека на полуострове, то вновь хотим подчеркнуть, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории РФ, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Мы готовы к диалогу с профильными международными организациями по вопросу соблюдения прав человека в Крыму в рамках процедур, применимых к соблюдению РФ обязательств в этой среде на территории нашей страны. Мы также готовы принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур в привязке к процедурам, применимым к посещению России", – отметила Захарова.

Она сказала, что аннексированный Крым готов к диалогу на международной арене, однако украинская сторона "бесконечно блокирует выступления представителей Крыма, считая, что они знают лучше, как там обстоят дела".

"Многие международные структуры принимают решение, в том числе о гуманитарной ситуации и о правах человека в Крыму, не зная реальной ситуации, потому что, к сожалению, основываются на мнении украинской стороны, которая не имеет понятия, что там происходит. Многие международные т.н. "эксперты" делают свои заключения, заявляя себя в качестве экспертов по крымской проблематике, ни разу не приехав туда и не имея возможности очно понять, что же там происходит. Даже не считают нужным использовать современные технические возможности для нормального диалога с представителями гражданского общества Крыма", – добавила спикер российского МИД.

В августе 2020 года первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова говорила, что РФ активно противостоит созданию и деятельности международной мониторинговой миссии в Крыму. По ее словам, для оккупантов важно, чтобы наблюдатели приезжали на полуостров как на российскую территорию.

По ее словам, для Украины принципиально, чтобы любая мониторинговая миссия заезжала в Крым и на территорию Севастополя согласно украинскому законодательству как в часть Украины. Однако Россия на такую формулировку не согласна.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России за захват Крыма действуют несколько санкционных пакетов Евросоюза, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.