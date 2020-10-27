Вопрос Крыма будет мешать вступлению Украины в НАТО – глава МИД Литвы

Украина должна решить крымский вопрос до вступления в НАТО, считает глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Линкявичюс: Приглашение к членству [в НАТО] не придет быстро, поверьте. У Литвы это заняло 10 лет Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что препятствием вступлению Украины в НАТО является не только продолжающийся конфликт на Донбассе, но и российская оккупация Крыма. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Конечно, нынешняя ситуация, война с Россией, играет не в вашу пользу. Правила НАТО такие, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война – независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой", – сказал Линкявичюс.

Он пояснил, что, по его мнению, прежде всего препятствием для вступления Украины в Альянс является конфликт на Донбассе. Однако крымский вопрос тоже может стать проблемой.

"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью, – это также важный аргумент. Но в этом случае имеет значение то, что Украина не несет за это ответственности, и это – важный контраргумент", – сказал Линкявичюс.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно.

"Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украине тоже надо понимать. У Литвы это заняло 10 лет", – заявил Линкявичюс.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.