На освобожденные территории Донбасса направят группы для фиксации преступлений во время оккупации – Мамедов

На освобожденных в 2014–2015 годах территориях Донбасса можно обнаружить доказательства военных преступлений, считает замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

На освобожденные территории Донецкой и Луганской областей планируют направить мобильные группы, которые будут помогать собирать доказательства военных преступлений.

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 24 ноября.

"Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать его, найти новые доказательства... Поэтому мы планируем запустить новый инструмент – мобильные группы. Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории", – сказал он.

По словам замгенпрокурора, речь идет об освобожденных в 2014–2015 годах территориях.

"Несмотря на то, что прошло более пяти лет, на месте событий могут быть доказательства, имеющие значение для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий. Рассматриваем вариант создания шести таких групп сроком действия на полгода с разделением их работы по территориальному принципу", – объяснил Мамедов.

Он отметил, что "в такие миссии по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны".

По данным Мамедова, украинские правоохранители расследуют более 5 тыс. дел, связанных с военными преступлениями, в них фигурирует почти 9,5 тыс. человек.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Часть оккупированных территорий Донбасса ВСУ сумели освободить в 2014–2015 годах.