В расследуемых Украиной военных преступлениях фигурирует почти 9,5 тыс. человек – Мамедов

По данным замгенпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, в уголовных производствах, связанных с вооруженными конфликтами, проходят наемники из 31 страны.

В уголовных производствах, которые открыты украинскими правоохранителями по фактам военных преступлений, фигурирует более 9 тыс. человек. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 24 ноября.

"У нас свыше 20 тыс. уголовных правонарушений более чем в 5 тыс. производств. Эта статистика охватывает все преступления, связанные с вооруженным конфликтом. В них фигурирует почти 9,5 тыс. человек. Из них – сотни граждан РФ, в том числе высшее политическое и военное руководство страны-агрессора", – сказал он.

По данным замгенпрокурора, в таких уголовных производствах фигурируют 250 наемников из 31 страны.

"География широкая: Европа, Азия, Америка. Буквально из последнего – в конце октября в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") внесли факт вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ. Свою деятельность он вел в своей стране: занимался вербовкой, сбором денег, военного снаряжения, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью "За освобождение Крыма", – объяснил Мамедов.

Он подчеркнул, что военные преступления не имеют сроков давности, и наказание "обязательно наступит".

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.