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ПРОИСШЕСТВИЯ

Иран не позволяет украинским следователям допросить подозреваемых в деле о крушении самолета МАУ – Мамедов

Военная прокуратура Ирана считает расследование крушения самолета МАУ государственной тайной своей страны, сказал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Мамедов: Факт лишения жизни путем применения военной техники не может быть государственной тайной
Мамедов: Факт лишения жизни путем применения военной техники не может быть государственной тайной
Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим / Facebook

Иран не позволяет украинским следователям допросить подозреваемых в деле о крушении самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Военная прокуратура Ирана ссылается на государственную тайну. Но я считаю, что факт лишения жизни путем применения военной техники 176 невинных лиц, среди которых, кроме иранцев, также граждане Украины, Канады, Европейского союза, Афганистана, не может быть государственной военной тайной", – сказал Мамедов.

Он отметил, что, согласно официальному ответу Тегерана, иранская сторона расследует факт неумышленного убийства. При этом без установления всех обстоятельств катастрофы Киев не может оценить объективность следствия, которое ведет Иран.

По словам замгенпрокурора, Иран целенаправленно скрывает данные о шести подозреваемых в деле о сбитом самолете МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

20 октября в Иране завершился второй раунд переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого самолета МАУ. Переговоры продолжатся в конце ноября – начале декабря.

Теги: Украина, Иран, МАУ, катастрофа, Тегеран, расследование, Гюндуз Мамедов, крушение самолета МАУ в Иране
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