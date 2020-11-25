О создании международного трибунала по ситуации в Украине говорить сложно – Мамедов

Международный трибунал по ситуации в Украине Совет Безопасности ООН не сможет создать, потому что такое решение не одобрит Россия, считает замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Украине будет сложно добиться создания международного трибунала по агрессии против нее. Такое мнение заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов выразил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 25 ноября.

"По моему мнению, в настоящее время достаточно сложно говорить о создании международного трибунала по ситуации в Украине, поскольку для этого требуется решение Совета Безопасности ООН, которое явно не одобрит РФ. Поэтому, вполне возможно, Украине стоит рассмотреть возможность создания гибридного суда, который будет сочетать как национальный, так и международный элементы, что повысит и эффективность, и объективность судебного рассмотрения", – сказал он.

Замгенпрокурора отметил, что "прежде всего важно всестороннее расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ на территории Украины в условиях вооруженного конфликта за почти семь лет", а также "доказывание в национальных и международных судебных инстанциях реализации государством-агрессором общего контроля над временно оккупированными территориями".

"Вопрос формата механизма правосудия, который должен ответить на последствия вооруженного конфликта, чрезвычайно сложный. С одной стороны, мы понимаем, что сама по себе национальная система правосудия не сможет эффективно справиться со всеми фактами совершения преступлений. В первую очередь, если речь идет о политической и военной элите... С другой стороны, мировая практика дает нам достаточно примеров и механизмов и анализируя их мы можем говорить об успехе или проблемах", – объяснил Мамедов.

Он считает, что "бесспорно успешным примером" является Международный трибунал по бывшей Югославии, а "категорически неудачным опытом" – Специальный трибунал по Ливану.

"Какой именно вариант нужен нам? ...Понятно пока одно, что нужно создавать собственную модель, которая и станет эффективной. Будет ли она национальной, гибридной (то есть смешанной) или международной – сложный вопрос, но наиболее эффективную модель мы в перспективе предложим. В любом случае речь может идти о создании отдельной структуры, но будет ли она сочетать национальные и международные элементы. Будет ли это отдельный международный суд – нужно определяться", – рассказал Мамедов.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2020 года вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что из-за агрессивных действий РФ в отношении Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев.