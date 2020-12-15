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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики четыре раза нарушали режим тишины на Донбассе 14 декабря – штаб ООС

С начала суток 15 декабря боевики один раз нарушили режим тишины – в пригороде Авдеевки они открыли огонь из подствольного гранатомета, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские военные 14 декабря не пострадали
Украинские военные 14 декабря не пострадали
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 14 декабря четыре раза нарушали режим тишины на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 15 декабря.

"Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

С начала суток 15 декабря боевики один раз нарушили режим тишины – в пригороде Авдеевки они открыли огонь из подствольного гранатомета. 

Украинские военные не пострадали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3590773601010348/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Авдеевка, обстрелы, Шумы, война в Украине, операция Объединенных сил
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